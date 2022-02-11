Звезда «Весны на Заречной улице» Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист России, звезда фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении актера.

«Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить», — заявил собеседник агентства. Он не стал уточнять причину госпитализации и не раскрыл подробности состояния артиста.

89-летний Геннадий Юхтин также известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях». Звание народного артиста России он получил в 1994 году.