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Звезда «Весны на Заречной улице» Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии

Народный артист России Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

Народный артист России, звезда фильма «Весна на Заречной улице» Геннадий Юхтин госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении актера.

«Он в больнице, в тяжелом состоянии, так что он не может говорить», — заявил собеседник агентства. Он не стал уточнять причину госпитализации и не раскрыл подробности состояния артиста.

89-летний Геннадий Юхтин также известен по фильмам «Дело Румянцева», «Акваланги на дне», «Мертвый сезон» и «Жаворонок». Помимо этого, он снялся в эпизодических ролях в «Сибириаде» «Неуловимых мстителях». Звание народного артиста России он получил в 1994 году.

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Евгений Шульгин
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