Российский парфюмерный эксперт раскрыла секретный ингредиент духов с феромонами

Российский эксперт по парфюмерным композициям и креативный директор косметического бренда Brocard Любовь Берлянская раскрыла секретный ингредиент духов с феромонами. Ее слова приводит «Газета.ру».

По словам специалиста, в парфюм, предназначенный для усиления сексуального желания и привлечения партнера, производители добавляют андростенол — половой гормон свиньи. По ее словам, указанное вещество также содержится в слюне кабана, цитоплазме сельдерея и грибах трюфелях.

Берлянская отметила, что духи, в составе которых, как заявляют производители, есть феромоны или афродизиаки — это маркетинговый ход. «Афродизиак — по определению некое вещество, которое усиливает половое влечение, если вы употребляете его внутрь. Пить духи настоятельно не рекомендую, на упаковке об этом даже специально пишут», — заявила она.

В то же время собеседница издания не стала отрицать способность ароматов эмоционально воздействовать на человека. При этом эксперт добавила, что не существует запаха, который бы способен влиять на человека так же, как феромоны действуют на насекомых.

Ранее в феврале сотрудница магазина косметики раскрыла главные ошибки при нанесении духов. Рэйчел Хаус (Rachel House) заявила, что не следует растирать парфюм между запястьями. Она объяснила, что это может привести к разрушению химических веществ, что, в свою очередь, станет причиной быстрого исчезновения аромата.