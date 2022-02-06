Сотрудница магазина косметики раскрыла главные ошибки при нанесении духов

Сотрудница магазина косметики Fragrance Direct в Великобритании и эксперт по подбору ароматов раскрыла главные ошибки при нанесении духов на тело. Ее слова приводит Daily Mail.

Рэйчел Хаус (Rachel House) заявила, что не следует растирать парфюм между запястьями. Она объяснила, что это может привести к разрушению химических веществ, что, в свою очередь, станет причиной быстрого исчезновения аромата.

Помимо этого, продавец призвала отказаться от распыления духов на волосы. По ее словам, спирт, входящий в состав парфюмерии, может высушить пряди и сделать их ломкими. Вместо этого Хаус посоветовала приобрести специальный ароматизированный мист для волос.

Перед нанесением аромата на тело эксперт порекомендовала принимать душ и увлажнять кожу кремом или вазелином. «Духи необходимо распылять на влажную кожу после душа или ванны. Это важно, поскольку так масла в составе парфюмерии будут крепче соединяться с эпидермисом и средство дольше сохранит запах», — пояснила она.

Наиболее удачными местами для нанесения духов, по словам Хаус, область на сгибе локтей и коленей. Специалист отметила, что духи хорошо держатся на теплых поверхностях, коими являются упомянутые части тела.

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