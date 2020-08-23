В России развенчали мифы о правилах выбора парфюма

Качество парфюма не зависит от цены или бренда, также не следует выбирать духи, ориентируясь на гендерные разграничения ароматов. Популярные мифы развенчала парфюмер Вероника Бруховецкая в интервью радио Sputnik. Она посоветовала россиянам покупать продукт, исходя из личных предпочтений, без оглядки на моду и мнение окружающих.

Так, качество духов не зависит от цены, поскольку его стоимость определяется множеством факторов, в первую очередь статусом производителя. «Есть ароматы в условном масс-маркете и выполнены с качественными ингредиентами. Стоимость может зависеть не только от качества наполнения флакона, а от бренда: Dior, Chanel будут стоить дороже, чем бренд, который только выходит на рынок. Но это не делает аромат нового бренда хуже, чем аромат уже зарекомендовавшей себя марки», — объяснила эксперт.

Кроме того, деление ароматов на мужские и женские — маркетинговая уловка, призналась она. «Мы используем одни и те же ингредиенты при создании условных мужских и женских духов. В профессиональной среде нет такого понимания», — сказала Бруховецкая.

Также она опровергла миф о том, что для освежения рецепторов во время выбора парфюма необходимо понюхать кофейные зерна. По ее словам, кофе — мощный раздражающий фактор для мозга, после его аромата, напротив, будет сложнее воспринимать новые запахи. «Рецепторы могут освежить только вода, зеленый чай и свежий воздух. Других факторов не существует», — заключила специалист.

В мае сообщалось, что россияне пристрастились к дорогому парфюму и косметике во время режима самоизоляции, введенного из-за вспышки коронавируса. Продажи парфюмерии на площадке Lamoda выросли за период нерабочих дней на 70 процентов по сравнению с мартом. Помимо недорогих марок духов стоимостью до четырех тысяч рублей, россияне активно приобретали ароматы более чем за 10 тысяч.