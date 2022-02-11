Бренд одежды представил нижнее белье на моделях с растяжками и лишним весом

Британский бренд одежды George представил нижнее белье на моделях с недостатками внешности и восхитил пользователей сети. Соответствующие фото и комментарии появились в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети снимке крупным планом запечатлен живот манекенщицы, которая одета в фиолетовые трусы и пояс для чулок. На кадре видно, что на ее коже есть большое количество растяжек. Помимо этого, на другом фото позировала модель с лишним весом. Ее сфотографировали сидящей на кровати в красном нижнем белье. Девушка продемонстрировала второй подбородок и жировые складки в области талии.

Пользователей сети восхитили снимки бренда, о чем они принялись писать в комментариях под публикациями. «Наконец-то магазины рекламируют свою одежду на женщинах с реальными телами», «Это отличные фото! Они дают покупателям понять, что каждая женщина может носить красивое белье», «Вы сделали мой день!», «Я очень рада видеть такую рекламу», «Шикарные фигуры, а главное — настоящие», — писал юзеры.

В декабре модель показала жировые складки на животе и восхитила фанатов. На опубликованных кадрах 22-летняя Изабель Николс Нолл запечатлена, сидя на кровати. Она одета в полупрозрачное боди синего цвета с розовыми узорами бренда Savage x Fenty, который принадлежит американской поп-исполнительнице Рианне. Блогерша снялась, продемонстрировав жировые складки в области живота.

