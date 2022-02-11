Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России снизился уровень коллективного иммунитета

Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился до 61,9 процента

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 61,9 процента. Об этом заявила вице-премьер страны, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Ее слова приводятся на сайте оперштаба.

Неделей ранее, как отметили в оперативном штабе, уровень коллективного иммунитета составлял 64,1 процента.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9 процента. В пяти регионах он превышает 80 процентов», — говорится в сообщении.

Самый большой уровень коллективного иммунитета зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 85,8 процента. За ним идут Севастополь (85,2 процента), Карелия (85,6 процента), Мурманская область (83,5 процента) и Тыва (80 процентов).

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу. По его мнению, оно наступит через три-четыре недели.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Госдуме назвали возможным запрет на работу мигрантов в такси по всей России
Бастрыкин поручил доложить о происшествиях с участием мигрантов
Набиуллина оценила темпы выдачи ипотеки в России
Курс доллара взлетел
Российская возлюбленная «афериста из Tinder» раскрыла правду об их отношениях
Армия США приготовилась спасаться от новой угрозы
Суд арестовал убивших кассира в Подмосковье налетчиков и их пособников
Известная журналистка раскрыла способ борьбы с домогательствами кавказцев
Украину заподозрили в подготовке провокации с С-300 у Донбасса
Мужчина получил по почте потерянную 11 лет назад за границей вставную челюсть
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.