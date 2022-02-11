В России снизился уровень коллективного иммунитета

Уровень коллективного иммунитета в России снизился до 61,9 процента. Об этом заявила вице-премьер страны, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. Ее слова приводятся на сайте оперштаба.

Неделей ранее, как отметили в оперативном штабе, уровень коллективного иммунитета составлял 64,1 процента.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 61,9 процента. В пяти регионах он превышает 80 процентов», — говорится в сообщении.

Самый большой уровень коллективного иммунитета зарегистрирован в Санкт-Петербурге — 85,8 процента. За ним идут Севастополь (85,2 процента), Карелия (85,6 процента), Мурманская область (83,5 процента) и Тыва (80 процентов).

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу. По его мнению, оно наступит через три-четыре недели.