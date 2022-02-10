Инфекционист спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с радио Sputnik спрогнозировал сроки выхода России на плато по коронавирусу.

По его словам, число выписанных пациентов после COVID-19 стало немного расти, однако пока до плато далековато.

Плато — это когда сколько заболело [за сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнет превышать число заболевших Николай Малышев Доктор медицинских наук, врач-инфекционист

Малышев добавил, что для системы здравоохранения и медиков, которые лечат инфицированных, более важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц. Он подчеркнул, что сегодня значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают. «Пока пациенты с COVID-19 накапливаются [в больницах], нагрузка на госпитальную сеть растет», — пояснил он.

Инфекционист отметил, что пациенты продолжат «накапливаться» в стационарах еще в течение трех-четырех недель. После этого можно ожидать прекращения роста заболеваемости, а затем и улучшения эпидемиологической ситуации, отметил специалист.

Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация. Потом выйдем на плато и будет легче Николай Малышев Доктор медицинских наук, врач-инфекционист

Ситуация с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с заболеваемостью коронваирусом в России характеризуется продолжающимся уже четыре недели ростом, но на прошедшей неделе впервые наблюдалось снижение темпов прироста.

Темп прироста есть, безусловно, но он составляет 63 процента в отличие от предыдущих двух недель, где было удвоение каждую неделю. Хотя общее количество ежедневно регистрируемых случаев, конечно, беспрецедентно высокое Анна Попова Глава Роспотребнадзора

Попова уточнила, что рост отмечается в 84 субъектах России, за исключением Москвы. В столице снижение составило 5,7 процента. Она отметила также, что рост наблюдается во всех возрастных группах.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная в свою очередь сообщила, что в России наблюдается тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавируса.

Специалист отметила, что большое число граждан успело переболеть омикрон-штаммом и уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг приличного показателя.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции в стране остается непростой. По его словам, в таких условиях необходимы взаимовыручка и солидарность.

Российский лидер отметил, что в настоящее время весь мир проходит испытания пандемии COVID-19. Он добавил, что на данный момент важны позитивные события, которые могут служить точкой опоры.

Прогнозы по спаду

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что спад заболеваемости COVID-19 в России произойдет к концу февраля. Он отметил, что, согласно оценкам РФПИ, в стране на этой неделе пройдет пик заболеваемости омикроном.

К концу февраля мы ожидаем значительное снижение новых случаев заболеваемости. Использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с омикроном значительно лучше, чем большинству стран Кирилл Дмитриев Глава Российского фонда прямых инвестиций

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов считает, что текущий пик заболеваемости коронавирусом пойдет на спад к концу февраля-началу марта.

Специалист сообщил, что сейчас в стране наблюдается «зимний» эпидемический рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. По его словам, во время январских праздников наступает «некий локальный минимум», который связан с тем, что в этот период граждане не хотят тратить время на посещение медиков. Однако к 25 января отмечается стабильный псевдоэкспоненциальный подъем заболеваемости.

Щелканов отметил, что после спада зимнего пика ожидается небольшой рост заболеваемости в марте-апреле. Локального минимума заболевших Россия достигнет к лету, добавил специалист.

Влияние вакцинации

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок сообщил, что из-за бума вакцинации в конце ноября — начале декабря 2021 года ожидается, что пик омикрон-штамма коронавируса в России будет сглажен.

По его словам, ученые проверяли, каким образом вакцинация действует на новый южноафриканский штамм. Выяснилось, что люди, которые прошли вакцинацию недавно, в пределах полутора месяцев, частично защищены от заражения.

Люди, которые были вакцинированы недавно, то есть месяц-полтора назад, защищаются от заражения, а дальше уже теряется эффект. У нас огромное количество людей вакцинировались в конце ноября — начале декабря. Поэтому, возможно, пик омикрона у нас будет немножко сглажен, и все это пройдет полегче Владимир Болибок Иммунолог-аллерголог

Болибок порекомендовал тем, кто привился более шести месяцев назад, пройти срочную ревакцинацию.