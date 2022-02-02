Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с пандемией коронавируса в стране остается непростой. В таких условиях необходимы взаимовыручка и солидарность. Так ее оценил президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По его словам, в настоящее время весь мир проходит испытания пандемии COVID-19. На данный момент важны позитивные события, которые могут служить точкой опоры, подчеркнул глава государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом. Он и сейчас чувствует себя хорошо и пребывает «в рабочем настроении», добавил пресс-секретарь.

В сентябре 2021 года Путин ушел на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его близком окружении. Позже — в ноябре прошлого года — аналогичные меры предпринял полномочный представитель Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.