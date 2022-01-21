В Кремле сообщили об отсутствии случаев заболевания Путина COVID-19

Президент России Владимир Путин за все время пандемии ни разу не заражался коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в пятницу, 21 января, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства также уточнил, что тот и сейчас чувствует себя хорошо и пребывает «в рабочем настроении».

В сентябре 2021 года сообщалось, что президент России ушел на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в его близком окружении. Позднее — в ноябре прошлого года — аналогичные меры предпринял полномочный представитель Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская вакцина «Спутник V» может работать против омикрон-варианта коронавируса лучше других препаратов.