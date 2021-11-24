Полпред Путина в УрФО ушел на самоизоляцию из-за случаев COVID-19 в окружении

Полпред в УрФО Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении

Полномочный представитель президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев ушел на самоизоляцию из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении. Об этом в среду, 24 ноября, пишет ТАСС.

В аппарате полпреда уточнили, что он продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно.

14 сентября на самоизоляцию в связи с выявленными случаями заболевания COVID-19 в окружении ушел Владимир Путин. Из-за этого участие в саммите ОДКБ и ШОС глава государства принимал в режиме онлайн. Из-за этого российский лидер принимал участие в прошедшем в Душанбе совместном заседании глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме видеоконференции.

По данным оперштаба на 23 ноября, в России за сутки выявили 33 996 новых случаев коронавируса. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 9 400 835.