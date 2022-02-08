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В РФПИ назвали сроки спада заболеваемости коронавирусом в России

Глава РФПИ Дмитриев спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России к концу февраля

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в России произойдет к концу февраля. Такой прогноз по развитию эпидемиологической ситуации с COVID-19 дал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цитирует Telegram-канал препарата.

«По оценкам РФПИ, Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости омикроном. К концу февраля мы ожидаем значительное снижение новых случаев заболеваемости. Использование вакцин "Спутник V" и "Спутник Лайт" помогло России справиться с омикроном значительно лучше, чем большинству стран. Российская вакцина показала самую высокую эффективность против новых мутаций коронавируса, что было еще раз подтверждено недавним независимым исследованием Национального института инфекционных заболеваний имени Спалланцани в Италии, которое показало, что "Спутник" демонстрирует значительно более высокую защиту против штамма омикрон, чем вакцина Pfizer», — назвал сроки Дмитриев.

«Важнейшую роль в борьбе с распространением новых мутаций играет ревакцинация. Ревакцинация однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт", доказавшей свою эффективность и безопасность, крайне важна для защиты от штамма омикрон и других вариантов вируса. "Спутник Лайт" уже зарегистрирован в более чем 30 странах, где проживают 2,5 миллиарда человек: он используется и как отдельная вакцина, и как универсальный бустер для других вакцин», — подчеркнул глава РФПИ.

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Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок назвал длительность волны омикрон-штамма. По его словам, она пройдет в два раза быстрее, чем предыдущие, — за два месяца. Это следует из опыта по борьбе с COVID-19 других стран, объяснил специалист.

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Анастасия Шейкина
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