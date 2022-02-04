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Россиянам назвали длительность волны омикрон-штамма

Иммунолог Болибок заявил, что волна омикрон-штамма в России продлится до середины марта

Фото: Pixabay

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок спрогнозировал длительность волны омикрон-штамма коронавируса в России. По его мнению, она пройдет в два раза быстрее, сообщает Ura.ru.

Болибок заявил, что обычно волны коронавируса длятся четыре месяца. Однако опыт стран, которые переживают распространение омикрон-штамма, показывает, что этот показатель сократился до двух месяцев. Врач назвал россиянам аналогичные сроки в России: по его мнению, волна омикрона в стране продлится до середины марта.

«С учетом того, что в России все в основном стартовало после январских праздников, к 15-16 числу начался рост заболеваемости, дальше два месяца и в середине марта мы ждем окончания. То есть все быстрее стартовало и быстрее закончится», — подчеркнул Болибок.

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Врач добавил, что волна омикрона в России пройдет плавно и без повторных пиков. Он рассказал, что в Великобритании после падения заболеваемости вирусом появился «второй» омикрон — ВА.2, в результате чего на графиках получился «двугорбый верблюд».

«У меня сейчас складывается ощущение, что в Москве заболеваемость подвариантом ВА.1.1 только пошла вниз, как его догнал ВА.2. То есть уже не "двугорбый верблюд", а такая "шляпа с выемкой"», — отметил специалист.

В свою очередь доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов предположил, что волна омикрона в России продлится 2-3 недели и закончится в феврале. «Предыдущий рост с высокими показателями заражения длился 1,5-2 месяца», — напомнил он.

Ранее вирусолог Михаил Щелканов спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом. Это произойдет к концу февраля — началу марта, считает специалист.

Марина Совина
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