Вирусолог спрогнозировал спад заболеваемости коронавирусом

Текущий пик заболеваемости коронавирусом пойдет на спад к концу февраля-началу марта. Такой прогноза дал директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в настоящее время наблюдается «зимний» эпидемический рост заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Вирусолог отметил, что во время январских праздников наступает «некий локальный минимум», однако он связан с тем, что во время выходных россияне не хотят тратить время на посещение врачей. В то же время к 25 января отмечается стабильный псевдоэкспоненциальный подъем заболеваемости, сказал он.

Щелканов также добавил, что после спада зимнего пика будет наблюдаться небольшой рост заболеваемости в марте-апреле. При этом по-разному выражен в разных климатических зонах. По словам вирусолога, локального минимума заболевших Россия достигнет к лету.

Ранее вирусолог, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов спрогнозировал сроки продолжительности новой волны коронавируса в России. По мнению ученого, она может продлиться от двух до четырех месяцев.