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Врач объяснила один из главных парадоксов COVID-19

Врач Гольцман объяснила, почему живущие вместе люди не заражаются друг от друга COVID-19

Фото: Shutterstock

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф Арофе, врач-инфекционист Галина Гольцман объяснила один из главных парадоксов COVID-19: почему живущие вместе люди не заражаются друг от друга. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть несколько факторов. Первый — люди, которые не заражаются, переболели бессимптомно и у них высокий титр антител. С омикрон-штаммом мы видим такое направо и налево: человек попал в больницу с переломом ноги, а ему автоматически делают тест на ковид, который оказывается положительным, а он вообще ничего не чувствовал», — поделилась Гольцман.

Также, по ее словам, существует определенный процент людей, которые невосприимчивы к определенным респираторным вирусам. Это связано с генетической предрасположенностью.

Играет роль и фактор степени заразности заболевшего. «Человек может болеть, но сам по себе он не является носителем огромного количества вирусов», — констатировала врач.

Гольцман добавила, что ситуация, при которой живущие вместе люди могут не заражаться друг от друга, не нова и естественна для всех инфекционных заболеваний.

Ранее главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал срок прохождения пика заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России. По расчетам ученых, рост числа зараженных продолжается примерно две-три недели. За этим последует спад пандемии, считает Альтштейн. Однако у этого процесса есть свои нюансы.

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Варвара Кошечкина
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