Назван срок прохождения пика омикрона в России

Пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в России может быть пройден во второй половине февраля, утверждает вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Спад продолжится, если будут сохранены все ограничения и массовая вакцинация, сказал ученый в разговоре с «Лентой.ру».

В Москве прошел пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе на прошлой неделе число новых случаев COVID-19 снизилось на шесть процентов. По аналогии с другими европейскими городами, подъем заболеваемости коронавирусом в Москве длился три-четыре недели.

Пандемия на исходе

Вслед за Москвой можно ожидать, что скоро будет пройден пик заболеваемости омикроном во всех регионах России. По расчетам ученых, рост числа зараженных продолжается примерно две-три недели. За этим последует спад пандемии, считает Альтштейн. Однако у этого процесса есть свои нюансы.

«Хоть я вам и сказал о конце пандемии, но это вещь неопределенная. Сколько будет уходить от нас омикрон? Это точно займет и февраль, и март наверняка, что будет в апреле — не очень ясно. Мы бы могли всему этому помочь, если бы вакцинировались», — указал вирусолог.

Поспешное снятие противоэпидемических ограничений после прохождения пика заболеваемости было бы не верным шагом, отметил Альтштейн и попросил власти учесть этот факт. «Если вы сворачиваете противоэпидемические мероприятия, особенно если люди не прививаются, то пандемия может затянуться еще на год», — отметил он.

Альтштейн подчеркнул, что в случае отмены ограничений при низкой вакцинации населения можно ожидать новую волну коронавируса.

Ранее вирусолог отметил, что прохождения пика заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве говорит о дальнейшем движении к концу пандемии.