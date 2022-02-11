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Вирусолог заявил о движении к концу пандемии после пика омикрона в Москве

Вирусолог Альтштейн допустил более легкое течение пандемии после пика омикрона в Москве

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Прохождения пика заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса в Москве говорит о дальнейшем движении к концу пандемии, считает вирусолог, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он заявил об этом в разговоре с «Лентой.ру».

Пройдя пик, общая заболеваемость начнет снижаться, рассказал Альтштейн. Вслед за этим показателем пойдет на убыль и смертность, добавил вирусолог.

«Эпидемия будет продолжаться легче и постепенно сойдет на нет. Это приведет к тому, что, конечно, могут быть отменены какие-то ограничения. В общем, дальше мы будем двигаться к концу пандемии», — считает главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

По России пик заболеваемости будет пройден на будущей неделе, предположил вирусолог.

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Москва прошла пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в городе на прошлой неделе число новых случаев COVID-19 снизилось на шесть процентов. Собянин прогнозирует еще более существенное снижение числа заболевших на этой неделе. Мэр города подчеркнул, что при этом значения заболеваемости остаются очень высокими, из-за чего с середины января наблюдаются высокие нагрузки на поликлиники столицы.

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Виктория Немис
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