Собянин заявил о прохождении Москвой пика заражений омикроном
Мэр Собянин заявил, что Москва прошла пик волны омикрон-штамма коронавируса
В Москве прошел пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
По его словам, в городе на прошлой неделе число новых случаев COVID-19 снизилось на шесть процентов. Градоначальник прогнозирует еще более существенное снижение числа заболевших на этой неделе.
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Собянин рассказал, что, по аналогии с другими европейскими городами, подъем заболеваемости коронавирусом в Москве длился три-четыре недели. Увеличение числа новых случаев COVID-19 в пятницу, 11 февраля, связано с изменением методики учета, объяснил он.