Попова назвала единственный город в России со снижением числа случаев COVID-19

Заболеваемость коронавирусом снижается пока только в Москве. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 8 февраля, на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Главный санитарный врач страны отметила, что в других российских городах ситуация с коронавирусом остается напряженной.

По мнению Поповой, все действующие в России противоэпидемические нормы нужно сохранять.

Среди случаев коронавируса в России на омикрон-штамм приходится более 60 процентов, на разновидность дельта — 35 процентов, пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России из числа пациентов с COVID-19 2,8 процента находятся на ИВЛ.

Он уточнил, что за последнюю неделю в структуре госпитализированных количество тяжелобольных выросло на 2400 человек.