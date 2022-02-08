Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Попова назвала единственный город в России со снижением числа случаев COVID-19

Попова заявила, что пока только в Москве снижается заболеваемость COVID-19

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Заболеваемость коронавирусом снижается пока только в Москве. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 8 февраля, на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

Главный санитарный врач страны отметила, что в других российских городах ситуация с коронавирусом остается напряженной.

По мнению Поповой, все действующие в России противоэпидемические нормы нужно сохранять.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

Среди случаев коронавируса в России на омикрон-штамм приходится более 60 процентов, на разновидность дельта — 35 процентов, пояснила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что в России из числа пациентов с COVID-19 2,8 процента находятся на ИВЛ.

Он уточнил, что за последнюю неделю в структуре госпитализированных количество тяжелобольных выросло на 2400 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Российский лыжник Терентьев завоевал бронзу в спринте на Олимпиаде в Пекине
В России предложили бороться с пытками в колониях через изменение ментальности
Зеленский сменил оскорблявшего Путина посла
Террориста Брейвика решили перевести в новую тюрьму
Ведущая «Дома-2» раскритиковала мужчин-альфонсов
В Москве приезжий грузчик украл со склада продукты питания и обогатился
Тимошенко сравнила выполнение Минских соглашений с изменой
В Совфеде рассказали об ожиданиях от переговоров Макрона и Зеленского
Раскрыта природа загадочного радиогало в 1,4 миллиарда световых лет от Земли
Попова назвала единственный город в России со снижением числа случаев COVID-19
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.