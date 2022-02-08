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Минздрав России назвал долю пациентов на ИВЛ из тяжелобольных COVID-19

Мурашко заявил, что 2,8 процента из тяжелобольных COVID-19 россиян находятся на ИВЛ

Фото: Кирилл Брага / Reuters

В России из числа пациентов с COVID-19 2,8 процента находятся на ИВЛ. Такую долю назвал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого доступна на YouTube-канале «Россия 24».

Он уточнил, что за последнюю неделю в структуре госпитализированных количество тяжелобольных выросло на 2,4 тысячи человек.

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«Эта цифра, дополнительно которых наблюдают сегодня реанимационные отделения, и 2,8 процента — из числа тяжелых пациентов находятся на искусственной вентиляции и требуют дыхательной поддержки», — заявил глава Минздрава.

Ранее Михаил Мурашко раскрыл количество госпитализированных россиян с COVID-19. По его словам, это число составляет 177 тысяч человек.

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Никита Абрамов
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