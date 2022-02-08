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В Минздраве раскрыли количество госпитализированных из-за COVID-19 россиян

Мурашко заявил, что в России с COVID-19 госпитализированы 177 тысяч человек

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Число россиян, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции, составляет 177 тысяч человек. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19, трансляция которого ведется на YouTube-канале «Россия 24».

При этом он отметил, что рост числа госпитализаций за неделю составил примерно 30 процентов.

По словам министра, всего около 6 процентов больных COVID-19 нуждаются в наблюдении врачей.

Мурашко добавил, что отдельные опасения вызывает рост числа госпитализаций среди детей, количество которых за неделю выросло на 28 процентов.

Во вторник, 8 февраля, оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки были госпитализированы 20 185 пациентов, заболевших COVID-19.

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Роман Кирьянов
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