Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В России рассказали об инструкциях США по затягиванию переговоров по Украине

Козак заявил, что США разослали партнерам инструкции, как затянуть переговоры с Россией

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

Госдепартамент США разослал партнерам по НАТО инструкции о том, как затянуть переговоры по Украине с участием России. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, цитату приводит ТАСС.

Так он прокомментировал итоги прошедших в Берлине переговоров политических советников лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Геннадия Зюганова госпитализировали
Охранник притворявшегося сыном богача афериста подал в суд на Netflix
В России рассказали об инструкциях США по затягиванию переговоров по Украине
Шойгу предложил Западу перестать вооружать Киев
Стоматолог рассказал о влиянии COVID-19 на состояние зубов
Су-34 отработали уничтожение противника в стратосфере
В России заявили о недопустимости политизации спорта на фоне скандала с Валиевой
Суд оставил без изменений меру пресечения Порошенко
Заказавшая убийство своей семьи девушка на видео рассказала детали расправы
Стал известен диагноз госпитализированного Геннадия Юхтина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.