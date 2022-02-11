В России рассказали об инструкциях США по затягиванию переговоров по Украине

Госдепартамент США разослал партнерам по НАТО инструкции о том, как затянуть переговоры по Украине с участием России. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, цитату приводит ТАСС.

Так он прокомментировал итоги прошедших в Берлине переговоров политических советников лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции.