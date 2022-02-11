Козак упрекнул Украину в манипуляции Германией и Францией

Замглавы администрации президента России и представитель делегации на встрече в «нормандском формате» Дмитрий Козак упрекнул Киев в том, что он манипулирует Германией и Францией. Его цитирует РИА Новости.

По словам замглавы АП, Германия и Франция поддаются манипуляции и поддерживают все «абсолютно абсурдные» идеи и предложения, высказанные Украиной, даже попадая при этом в глупое положение.

Ранее Козак назвал безрезультатной состоявшуюся в Берлине встречу политических советников глав стран «нормандской четверки», которая завершилась 11 февраля. Переговоры длились девять часов, за это время, по словам замглавы АП, преодолеть разногласия, касающиеся интерпретации Минских соглашений, не удалось.

При этом на Украине довольны тем, что процесс переговоров удалось разблокировать и анонсировали частые встречи советников в «нормандском формате».