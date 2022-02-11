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На Украине анонсировали частые встречи в «нормандском формате»

Ермак сообщил о разблокировке процесса переговоров в «нормандском формате»

Фото: Офіс Президента України

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что процесс переговоров в «нормандском формате» удалось разблокировать. Его цитирует «РБК-Украина».

Ермак также анонсировал встречи дипломатов стран «нормандской четверки» в «частом режиме».

По его словам, на прошедшей встрече советников в Берлине участники переговоров поддержали позицию Украины. «Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня. Также достигнута договоренность активизации работы в ТКГ», — рассказал глава офиса президента.

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Алиса Реброва
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