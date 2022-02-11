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На Украине пообещали рассекретить документы об «Иловайском котле»

Генпрокурор Украины пообещала рассекретить экспертизы об «Иловайском котле» 2014 года

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Украинские следователи завершают работу над третьей экспертизой произошедших в августе 2014 года событий битвы за Иловайск, более известной как «Иловайский котел», эти данные будут рассекречены. Об этом заявила Генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова, сообщает «Интерфакс-Украина».

По ее словам, результаты третьей экспертизы уже получены, специалисты занимаются их систематизацией. При этом генпрокурор пообещала, что вместе с этим вскоре будут рассекречены и материалы уже завершенной, второй проверки. Они позволят оценить характер действий командования Вооруженными силами Украины (ВСУ) в боях с ополчением за этот период.

«Документы рассекречивает Генеральный штаб. Сейчас мы очень усердно работаем с ними, чтобы они рассекречивали материалы. Там есть определенные сложности со стороны военных», — заявила Венедиктова.

Она добавила, что поражения украинской армии на раннем этапе противостояния в Донбассе — следствие «единой цепочки» действий армейского руководства. «И здесь вопросы военного искусства, политической ответственности и уголовной ответственности. Я отвечаю за историю уголовной ответственности, и вы знаете, что мы двигаемся активно в этом направлении», — отметила прокурор.

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Бои за Иловайск, известные как «Иловайский котел», велись в августе 2014 года. Украинские силовики, сначала занявшие значительную часть города, были окружены и практически полностью уничтожены силами самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Попытка прорыва стоила Киеву, по официальным данным, жизней 366 военных. Еще около 300 силовиков попали в плен. В феврале 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила в руководстве боевыми действиями со стороны ополчения заместителя министра обороны России генерал-полковника Андрея Картаполова. Москва эти обвинения опровергла.

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Михаил Кириллов
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