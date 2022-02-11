Украинский депутат рассказал о задаче втянуть Россию в войну

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива рассказал о подготовке военных провокаций в Донбассе в ближайшее время. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сознательно провалил переговоры по урегулированию кризиса в регионе. Такое мнение он высказал в своем Telegram-канале.

Политик также отметил, что лидер государства находится на полном контроле у Запада. «Англосаксами поставлена четкая задача: развязать войну и втянуть в нее Россию, а Донбасс — удобная модель и плацдарм для реализации данного преступного плана», — подчеркнул депутат, добавив, что власть гонит народ на смерть и готова утопить Украину в крови.

Ранее Кива заявил, что в случае агрессивных действий Киева в Донбассе на Украине разгорится масштабная война с участием России. По мнению политика, Зеленский при таком развитии событий сбежит в Великобританию вместе со своим окружением, где создаст «правительство в изгнании».

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе военного вторжения со стороны России. Москва отвергает подобные обвинения. Самопровозглашенные республики Донбасса утверждают, что наступление готовят украинские власти.

