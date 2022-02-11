Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Служивший в Ираке британец ушел в криминал из-за депрессии

Ставший оружейным мастером преступных групп ветеран войны в Ираке был осужден на 20 лет

Фото: Cavendish Press

Ставший оружейным мастером наркоторговцев ветеран войны в Ираке Рой Эванс был осужден на 20 лет тюрьмы. В ходе следствия бывший военный рассказал, что обратился к криминалу из-за депрессии, которой страдал после ухода из армии. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний бывший младший капрал был арестован после того, как полиция изъяла спрятанные в его доме 8-миллиметровый самозарядный пистолет Bruni Gap и пистолет-пулемет словацкого производства.

Ветеран британской армии, проходивший службу в Басре и Багдаде, был вовлечен в организованную преступную группировку, которая контрабандой ввезла героин на сумму 3,4 миллиона фунтов стерлингов из Нидерландов в Великобританию.
Эванс также хранил у себя дома оружие в интересах криминального авторитета из Дубая по кличке Серфин (Surfin).

Бывший младший капрал объяснил связь с преступными группами тем, что не смог адаптироваться к гражданской жизни после увольнения из армии. Он также пояснил, что страдал депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В Королевском суде Манчестера Эванс признался в ввозе наркотиков и незаконном хранении двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. При этом мужчина уже был осужден в 2019 году за нанесение побоев.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
В российском регионе мигрантам запретили работать в такси, кафе и курьерами
Медведев заявил о риске возникновения этнических анклавов из-за мигрантов
Суд арестовал мигранта и россиянина за избиение полицейских
Назван срок прохождения пика омикрона в России
Девушка потратила на бизнес семь лет и нашла копию своих товаров в супермаркете
Калужская прокуратура проверит выдающие патенты мигрантам организации
Путин поручил помочь с покупкой жилья двум категориям граждан
Раскрыты подробности нападения шестиклассника на сверстника в подмосковной школе
На Украине анонсировали частые встречи в «нормандском формате»
Россия отказалась принять коллективный ответ Запада о неделимости безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.