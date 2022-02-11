Служивший в Ираке британец ушел в криминал из-за депрессии

Ставший оружейным мастером наркоторговцев ветеран войны в Ираке Рой Эванс был осужден на 20 лет тюрьмы. В ходе следствия бывший военный рассказал, что обратился к криминалу из-за депрессии, которой страдал после ухода из армии. Об этом сообщает Daily Mail.

34-летний бывший младший капрал был арестован после того, как полиция изъяла спрятанные в его доме 8-миллиметровый самозарядный пистолет Bruni Gap и пистолет-пулемет словацкого производства.

Ветеран британской армии, проходивший службу в Басре и Багдаде, был вовлечен в организованную преступную группировку, которая контрабандой ввезла героин на сумму 3,4 миллиона фунтов стерлингов из Нидерландов в Великобританию.

Эванс также хранил у себя дома оружие в интересах криминального авторитета из Дубая по кличке Серфин (Surfin).

Бывший младший капрал объяснил связь с преступными группами тем, что не смог адаптироваться к гражданской жизни после увольнения из армии. Он также пояснил, что страдал депрессией и посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). В Королевском суде Манчестера Эванс признался в ввозе наркотиков и незаконном хранении двух единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. При этом мужчина уже был осужден в 2019 году за нанесение побоев.