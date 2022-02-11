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Популярный у россиян азиатский курорт разрешил въезд непривитым туристам

Власти филиппинского курорта Себу разрешили въезд непривитым туристам с 1 марта

Фото: Aubrey Belford / Reuters

Власти популярного у россиян филиппинского курорта Себу разрешили въезд без прививки от коронавируса путешественникам с 1 марта. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению губернатора провинции Гвен Гарсии, непривитые или частично привитые туристы смогут прибывать на азиатский курорт при условии наличия отрицательного ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до отъезда. Кроме того, приезжающим на остров иностранцам необходимо пройти еще одно ПЦР-исследование на пятый день обязательной изоляции.

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По словам представителя Центра вакцинации Висайских островов Джин Лориче, решение о смягчении коронавирусных ограничений на Себу было принято с учетом плачевного состояния индустрии туризма в стране из-за пандемии. «Мы знаем, что наша туристическая отрасль умирает вместе с отелями, туроператорами и курортами», — отметила она.

С 1 февраля 2022 года власти Филиппин открыли границы вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам. Для въезда в страну международным пассажирам необходимо иметь при себе сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса препаратом, признанным местным регулятором или ВОЗ, а также ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.

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Валентина Процкова
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