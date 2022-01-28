Еще одна пляжная страна откроет границы для вакцинированных туристов

Власти еще одной популярной пляжной страны, Филиппин, с 1 февраля 2022 года откроют границы вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралеса.

Спикер заявил, что прибывающим в страну международным пассажирам необходимо иметь при себе сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса препаратом, признанным местным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также путешественникам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.

«По прилете им больше не требуется проходить карантин в специализированных учреждениях, однако в течение семи дней необходимо наблюдать за возможными симптомами и в случае их проявления проинформировать об этом власти», — уточнил Ногралес.

При этом исполняющий обязанности пресс-секретаря президента отметил, что непривитые, частично иммунизированные или лица, чей статус вакцинации невозможно подтвердить, также обязаны предоставить в аэропорту прилета отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета. «Вместе с тем они должны пройти карантин в специальном учреждении, который могут покинуть после отрицательного ПЦР-теста, сделанного на пятый день пребывания. После этого им необходимо до 14-го дня с момента прибытия находиться в домашней изоляции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малайзия с 1 января 2022 года полностью открыла границы для иностранцев, в том числе и для россиян. По словам малайзийского государственного и политического деятеля Мухидина Яссина, туристический сектор страны крайне медленно восстанавливается из-за отсутствия путешественников.