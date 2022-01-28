Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Еще одна пляжная страна откроет границы для вакцинированных туристов

Филиппины откроют границы привитым от COVID-19 иностранцам с 1 февраля

Фото: Depositphotos.com

Власти еще одной популярной пляжной страны, Филиппин, с 1 февраля 2022 года откроют границы вакцинированным от COVID-19 иностранным туристам. Об этом в пятницу, 28 января, сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-секретаря президента страны Карло Ногралеса.

Спикер заявил, что прибывающим в страну международным пассажирам необходимо иметь при себе сертификат, подтверждающий полную вакцинацию от коронавируса препаратом, признанным местным регулятором или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Также путешественникам необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета.

«По прилете им больше не требуется проходить карантин в специализированных учреждениях, однако в течение семи дней необходимо наблюдать за возможными симптомами и в случае их проявления проинформировать об этом власти», — уточнил Ногралес.

Материалы по теме:
Вписаться в бюджет Шесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
Вписаться в бюджетШесть простых советов, которые помогут сэкономить на летних каникулах
12 апреля
Экономим на шпалах 10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
Экономим на шпалах10 лайфхаков, уловок и хитростей для путешествия на поезде
15 июня

При этом исполняющий обязанности пресс-секретаря президента отметил, что непривитые, частично иммунизированные или лица, чей статус вакцинации невозможно подтвердить, также обязаны предоставить в аэропорту прилета отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за 48 часов до вылета. «Вместе с тем они должны пройти карантин в специальном учреждении, который могут покинуть после отрицательного ПЦР-теста, сделанного на пятый день пребывания. После этого им необходимо до 14-го дня с момента прибытия находиться в домашней изоляции», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Малайзия с 1 января 2022 года полностью открыла границы для иностранцев, в том числе и для россиян. По словам малайзийского государственного и политического деятеля Мухидина Яссина, туристический сектор страны крайне медленно восстанавливается из-за отсутствия путешественников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров сравнил ответы НАТО и США на предложения России по безопасности
Лукашенко заявил о расстрелянных и зарытых в лесу мигрантах
Си Цзиньпин анонсировал встречу с 20 мировыми лидерами
Певица Лолита заразилась омикрон-штаммом
Медведев рассказал о проверке двух иностранных вакцин для регистрации в России
Бывшему бухгалтеру российской полиции вынесли приговор за присвоение миллионов
В России госпитализировали 14 046 пациентов с коронавирусом
Киев запланировал перебросить в Донбасс наиболее боеспособные части
Блогерша раскрыла распространенную ошибку при попытке отрастить волосы
Продажи комиксов о Супермене упали после каминг-аута главного героя
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter