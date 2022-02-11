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Калифорния столкнулась с климатической угрозой

Штат Калифорния оказался под угрозой засухи и пожаров

Фото: Peter DaSilva / Reuters

В начале года проливные дожди и сильные снегопады дали надежду жителям американского штата Калифорния в том, что им удастся избежать разрушительной засухи. Однако с тех пор уровень снежного покрова упал ниже того уровня, на который рассчитывали власти, и Калифорния вновь столкнулась с климатической угрозой. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Калифорния является сельскохозяйственным штатом, поэтому вода для нее очень важна. Здесь выращивается бó‎льшая часть овощей страны и проживает почти 12 процентов населения. Продолжительные засухи могут увеличить риск лесных пожаров, нарушить работу сельского хозяйства и поставить под угрозу поставки гидроэлектроэнергии в регионе.

Когда поздней осенью в штате начались сильные осадки, надежды на спасение от засухи среди жителей начали расти. В последнюю неделю 2021 года снежный покров в горном массиве Сьерра-Невада составлял около 160 процентов от ожидаемого для этого времени года. Однако осадки прекратились так же быстро, как и начались — с начала года снега в штате почти не было, что вызывает некоторую тревогу. По данным Национального центра экологической информации, январь в штате был вторым самым сухим и девятым самым теплым в истории. «Один сухой месяц просто уничтожил все преимущества, которые у нас были», — заявил Шон де Гузман из Департамента водных ресурсов Калифорнии.

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Обычно около половины годовой нормы воды в виде снега и дождя Калифорния получает в декабре, январе и феврале. Тем не менее засушливые периоды продолжительностью в одну-две недели — обычное явление для калифорнийской зимы, но нынешняя засуха длится уже несколько недель и вполне может затянуться до конца февраля. Единственное, что может отсрочить еще на год тяжелые последствия засухи для штата — серия штормов в конце зимы или начале весны, благодаря которым в горах выпадет много снега и дождя, чтобы наполнить водохранилища.

Отрасль гидроэнергетики в штате надеется на снег, который все еще лежит в Сьерра-Неваде. Водохранилище Оровилл, высохшее летом, сейчас наполнилось настолько, что может снова вырабатывать электроэнергию. «Учитывая большое количество осадков в декабре, ситуация сейчас лучше по сравнению с чрезвычайно засушливыми условиями прошлого года, но с января здесь было очень сухо, и мы внимательно следим за состоянием гидроэлектростанций», — рассказал глава Калифорнийского независимого системного оператора Эллиот Майнцер.

Одной из проблем прошлого года было впитывание тающего снега в почву, которая была абсолютно сухой из-за рекордно теплого лета и осени. В этом году почва более влажная из-за октябрьских дождей, поэтому этой проблемы можно не опасаться. Однако существует риск возникновения другой — из-за переменчивой погоды могут начаться сильные лесные пожары. Весенние потоки воды приведут к массовому росту растений, которые из-за жары летом превратятся к осени в самое настоящее топливо.

Летом 2021 года в Калифорнии разразились сильные пожары — сгорело около миллиона гектаров земли. Однако уже осенью они сменились ливневыми дождями, которые буквально спасли штат и положили конец летнему сезону пожаров.

Нина Ташевская
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