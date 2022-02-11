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Звезда сериала «Анатомия страсти» решил избавиться от дома в США

Звезда сериала «Анатомия страсти» Кевин Маккидд выставил на продажу дом за $5,15 млн

Фото: Sud Presse / Globallookpress.com

Американский актер Кевин Маккидд выставил на продажу свой дом в Лос-Анджелесе во второй раз. Звезда сериала «Анатомия страсти» ищет покупателя для недвижимости в элитном жилом районе Студио Сити, где живут певица Селена Гомес, актриса Эль Фэннинг и другие знаменитости. Об этом сообщает Dirt.

Маккидд впервые решил избавиться от особняка в июне 2020 года, рассчитывая продать объект за 4,99 миллиона долларов. Затем актер сделал несколько скидок, однако покупателя так и не нашел. Некоторое время дом сдавался в аренду за 19,5 тысячи долларов в месяц. В 2022-м недвижимость вновь появилась на рынке США, но на этот раз артист повысил цену до 5,15 миллиона долларов.

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Сам Маккид приобрел объект в 2019 году за 4,6 миллиона долларов. Двухэтажный особняк располагается на территории площадью 15,3 сотки. Внутри есть пять спален, четыре ванные, игровая комната с баром, соединенная с кухней гостиная и столовая. Под основным этажом находится трехместный гараж с выходом на парковку. В спальных комнатах имеются гардеробные, а в ванных — стеклянные душевые и большие овальные ванны. Площадь дома — 400 квадратных метров. Недвижимость окружена парковой зоной. На территории снаружи особняка есть спа и гостевой дом с отдельными кухней и ванной рядом с бассейном.

В январе сценаристка «Анатомии страсти» Шонда Раймс продала дом в Лос-Анджелесе по рекордной цене. Покупатель заплатил за объект в Хэнкок-Парк 21 миллион долларов. Сделка считается самой дорогой за всю историю района — предыдущий рекорд установила продажа дома за 19 миллионов долларов. Изначально сценаристка планировала выручить за недвижимость 25 миллионов долларов, однако в итоге сделала скидку.

Александра Качан
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