Чересчур откровенный дизайн платья модного бренда вызвал споры в сети

Откровенный дизайн одежды популярного модного бренда Fashion Nova вызвал споры среди потенциальных покупателей. Соответствующие фотографии появились в Instagram-аккаунте марки.

Речь идет о черном платье длины мини без бретелей с большими вырезами, частично оголяющими грудь и живот модели. Стоимость наряда Attract Me Micro Mini Dress! на сайте марки с учетом скидки составляет почти 18 долларов (1355 рублей). Манекенщица представила покупателям платье, снявшись также в кожаном плаще.

Пользователи сети раскритиковали чересчур откровенный дизайн наряда. «И как я буду его носить?», «Вы шутите?», «У меня грудь вывалится наружу», «Я что, похожа на девушку легкого поведения?», «Это неадекватный дизайн», «Такой фасон невозможно носить в повседневной жизни», — возмущались они.

Однако другие оценили платье: «Очень горячо! Мне точно нужно такое же», «Нереально красиво!», «Я в восторге! Fashion Nova как всегда на высоте», «Великолепное платье, очень женственное и сексуальное», «Я заказываю прямо сейчас!».

Ранее в феврале джинсы Asos с торчащими стрингами высмеяли в сети. Речь идет об облегающих темно-синих джинсах с вшитыми в области ягодиц стрингами того же цвета и материала. Стоимость упомянутой одежды бренда ASYOU составляет 890 рублей с учетом скидки.