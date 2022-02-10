Джинсы Asos с торчащими стрингами высмеяли в сети

Британский интернет-магазин и производитель одежды Asos выпустил в продажу откровенный наряд и подвергся критике в сети. Соответствующий товар появился на официальном сайте бренда.

Речь идет об облегающих темно-синих джинсах с вшитыми в области ягодиц стрингами того же цвета и материала. Стоимость упомянутой одежды бренда ASYOU составляет 890 рублей с учетом скидки. Модель представила покупателям брюки, снявшись также в оранжевом кроп-топе и босоножках с прозрачными вставками.

Пользователи сети подняли на смех необычный дизайн брюк в комментариях под публикацией в Instagram-аккаунте @asbos_sos. «Если вы подойдете к зеркалу и три раза произнесете слово “грязный”, при этом выпивая стакан холодной водки, то ничего не произойдет. Однако как минимум 30 секунд вы не будете думать об этих джинсах с торчащими трусами», «Я испытываю сильное беспокойство, глядя на это», «Выглядит словно наполненный памперс младенца», «Рабочая униформа», «У меня нет слов», — писали они.

В июне торчащие из-под одежды стринги вновь вернулись в моду из 90-х. Тенденция демонстрировать из-под брюк нижнее белье была распространена в 1990-х годах среди икон стиля, таких как Кристина Агилера, Бритни Спирс, Пэрис Хилтон и многих других. В настоящий момент она вернулась в моду и стала популярна среди известных модельеров и современных звезд.