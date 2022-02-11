Врач перечислил обостряющиеся из-за коронавируса болезни

Коронавирус может стать «проводником» для развития других заболеваний, заявил терапевт Юрий Серебрянский, передает радио Sputnik.

По словам врача, инфекция ослабляет организм, защитные механизмы снижаются. Серебрянский добавил: помимо того, что COVID-19 поражает различные органы и системы, он еще провоцирует развитие других патологий.

У людей с коронавирусом повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Это может стать причиной появления у них респираторных заразных заболеваний вроде гриппа, назвал медик влияющие на здоровье факторы. «Парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса», — перечислил он.

При этом перенесенный коронавирус может стать причиной обострения хронических заболеваний, так, от него нередко страдают иммунная и нервная системы, продолжил он.

Ранее врач-невролог Надежда Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни.