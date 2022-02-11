Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач перечислил обостряющиеся из-за коронавируса болезни

Терапевт Серебрянский назвал коронавирус «проводником» других болезней

Фото: Pixabay.com

Коронавирус может стать «проводником» для развития других заболеваний, заявил терапевт Юрий Серебрянский, передает радио Sputnik.

По словам врача, инфекция ослабляет организм, защитные механизмы снижаются. Серебрянский добавил: помимо того, что COVID-19 поражает различные органы и системы, он еще провоцирует развитие других патологий.

У людей с коронавирусом повышена влажность кожи из-за пота от высокой температуры. Это может стать причиной появления у них респираторных заразных заболеваний вроде гриппа, назвал медик влияющие на здоровье факторы. «Парагриппа, респираторной вирусной пневмонии и аденовируса», — перечислил он.

Материалы по теме:
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?» История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
12 августа
«Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
«Перед глазами — мутное пятно»Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?
13 апреля

При этом перенесенный коронавирус может стать причиной обострения хронических заболеваний, так, от него нередко страдают иммунная и нервная системы, продолжил он.

Ранее врач-невролог Надежда Бояринова заявила, что коронавирус повреждает структуры головного мозга, вызывает трудности со сном, тревожные расстройства и другие болезни.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британский парламент решил ужесточить санкции против России
Россиян предупредили об активизации «коронавирусных» мошенников
Находившиеся на борту Ан-2 люди погибли
Вирус замаскировали под Windows 11
Названа неожиданная опасность для крупнейших лесов планеты
Кардиолог рассказал о новом последствии COVID-19
Москвичи возмутились поведением владельцев оставленной на морозе собаки
Врач перечислил обостряющиеся из-за коронавируса болезни
На Камчатке упал самолет Ан-2
Эпидемиолог назвал последствия перенесенного во время беременности коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.