Сотрудник «Ленкома» сломал позвоночник во время подготовки к спектаклю

Сотрудник театра «Ленком» сломал позвоночник во время подготовки к спектаклю «Доходное место», который был запланирован на 12 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

46-летний технический работник Алексей Аладьев получил травму во время работы. Его коллеги вызвали скорую помощь, после чего мужчину отвезли в НИИ имени Склифосовского. Как именно он получил закрытый перелом нескольких позвонков, не уточняется. Отмечается, что Аладьев пострадал в результате несчастного случая.

В настоящее время состояние работника «Ленкома» оценивается как стабильное. Он находится в сознании.

Осенью 2021 года 37-летний артист миманса Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». В ходе спектакля актер отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Он скончался на глазах у зрителей.