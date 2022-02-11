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Сотрудник «Ленкома» сломал позвоночник во время подготовки к спектаклю

Технический работник театра «Ленком» сломал позвоночник во время работы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сотрудник театра «Ленком» сломал позвоночник во время подготовки к спектаклю «Доходное место», который был запланирован на 12 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

46-летний технический работник Алексей Аладьев получил травму во время работы. Его коллеги вызвали скорую помощь, после чего мужчину отвезли в НИИ имени Склифосовского. Как именно он получил закрытый перелом нескольких позвонков, не уточняется. Отмечается, что Аладьев пострадал в результате несчастного случая.

В настоящее время состояние работника «Ленкома» оценивается как стабильное. Он находится в сознании.

Осенью 2021 года 37-летний артист миманса Евгений Кулеш погиб на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко». В ходе спектакля актер отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Он скончался на глазах у зрителей.

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Евгений Шульгин
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