В Госдуме строительные леса рухнули на депутатскую машину

Во внутреннем дворе Государственной думы обрушились строительные леса. Об инциденте сообщает РБК со ссылкой на профсоюз работников учреждений Управделами президента России.

Леса упали на автомобиль ФГБУ «Автотранспортный комбинат Управделами Президента». «Машина относится к так называемому "депутатскому развозу", это машины, которые прикреплены к депутатам Госдумы», — сообщили в профсоюзе.

Строительными лесами была закрыта фасадная стена исторической усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века. Здание, расположенное в Георгиевском переулке, находится в процессе реконструкции.

В декабре 2021 года у жителя Санкт-Петербурга получилось отсудить у коммунальной службы города несколько сотен тысяч рублей за упавший с крыши дома лед. Неубранная вовремя глыба повредила его автомобиль — инцидент произошел в феврале на Загородном проспекте. После того, как на припаркованную во дворе машину упал лед, петербуржец обвинил коммунальщиков в том, что они не оградили опасный участок и не предупредили горожан.