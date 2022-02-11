МИД России опроверг отправку писем Боррелю от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла отправку письма от главы ведомства Сергея Лаврова высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Лавров Боррелю не писал», — написала представитель РФ.

Ранее Боррель рассказал о содержании ответного письма главе МИД России Сергею Лаврову. По его словам, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. «Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоюза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну», — сказал Боррель.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО.