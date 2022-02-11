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МИД России опроверг отправку писем Боррелю от Лаврова

Представитель МИД Захарова опровергла отправку письма от Лаврова представителю ЕС Боррелю

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла отправку письма от главы ведомства Сергея Лаврова высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

«Лавров Боррелю не писал», — написала представитель РФ.

Ранее Боррель рассказал о содержании ответного письма главе МИД России Сергею Лаврову. По его словам, он предложил главе российского министерства продолжить диалог по укреплению общей безопасности. «Сегодня на основании единогласного решения 27 государств-членов Евросоюза я направил письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову в ответ на его послание, направленное в каждую отдельную страну», — сказал Боррель.

В декабре 2021 года МИД РФ обнародовал проекты договоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. В документе говорится о том, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, которые не входят в НАТО.

Марина Совина
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