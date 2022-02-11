Названы «истинные» цели встречи Макрона с Путиным и Зеленским

Политолог Богдан Безпалько в интервью изданию «Украина.ру» назвал «истинные» цели визитов президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев, где он встретился с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Эксперт отметил, что поездки Макрона состоялись прямо перед выборами во Франции. Таким образом, несмотря на то, что действующий президент провел формальные переговоры с лидерами России и Украины, которые не принесли никакой практической пользы, он может обернуть это в свою пользу, обернув ситуацию таким образом, будто он якобы предотвратил российскую агрессию в отношении Украины.

«В целом Макрону нужно представить что-нибудь своим избирателям как какое-либо достижение. Поэтому, встречаясь с Путиным, обсуждая вопрос умиротворения на Донбассе, он тоже может потом заявить, что "благодаря усилиям Франции и меня лично, нам удалось избежать агрессии России в отношении Украины на Донбассе, или в отношении каких-либо других территорий"», — заявил Безпалько.

Ранее стало известно, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским коллегой. Макрону предложили выбор, пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние.