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Названа причина появления длинного стола на переговорах Путина и Макрона

Reuters сообщил, что Макрон отказался от ПЦР-теста в РФ, поэтому сидел далеко от Путина
Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: Пресс-служба Администрации президента России

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон сидели на значительном расстоянии друг от друга во время переговоров в Кремле из-за отказа французского лидера сдать ПЦР-тест на коронавирус перед встречей с российским коллегой. Такую причину появления четырехметрового стола назвало агентство Reuters.

Источники издания сообщили, что Макрону был предложен выбор, пройти тестирование и общаться с Путиным на более короткой дистанции, или отказаться, но соблюдать безопасное расстояние.

«Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Отмечается также, что Макрон сдал тест во Франции под присмотром личного врача в преддверии вылета в Россию.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что его впечатлил длинный стол, за которым они беседовали с российским лидером Владимиром Путиным. «Я никогда ещё в жизни не сидел за таким длинным столом», — признался политик.

Марина Совина
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