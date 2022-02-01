Длинный стол Путина впечатлил премьера Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Его впечатлил длинный стол, за которым они беседовали с российским лидером. Видео опубликовал Telegram-канал Ria_Kremlinpool.

«Я никогда ещё в жизни не сидел за таким длинным столом», — признался Путину Орбан.

Президент России и премьер Венгрии сидели на значительной дистанции за столом переговоров и зашли на пресс-конференцию с разных сторон зала.

1 февраля президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере и продлились пять часов. По словам российского лидера, стороны обсудили практически все вопросы, которые хотели.

