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Путин подвел итоги пятичасовых переговоров с премьер-министром Венгрии

Президент Путин рассказал, что переговоры с премьером Венгрии Орбаном прошли конструктивно

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере. Они продлились пять часов, отметил российский политик во время пресс-конференции.

«Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели», — рассказал президент.

Ранее премьер Венгрии поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с «Газпромом». Глава венгерского правительства также добавил, что хотел бы достигнуть цели повышения объема поставок. Путин в свою очередь указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.

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Виктория Кондратьева
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