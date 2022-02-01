Путин подвел итоги пятичасовых переговоров с премьер-министром Венгрии

Президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере. Они продлились пять часов, отметил российский политик во время пресс-конференции.

«Наши переговоры с премьер-министром прошли в традиционной для российско венгерских отношений конструктивной и деловой атмосфере. Надо сказать, что мы обсудили практически все вопросы, которые хотели», — рассказал президент.

Ранее премьер Венгрии поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с «Газпромом». Глава венгерского правительства также добавил, что хотел бы достигнуть цели повышения объема поставок. Путин в свою очередь указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.