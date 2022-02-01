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Премьер Венгрии поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»

Премьер-министр Венгрии Орбан поблагодарил Путина за заключение соглашения с «Газпромом»

Фото: John Thys / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поблагодарил президента России Владимира Путина за заключение соглашения с «Газпромом», передает РИА Новости. Речь идет о контракте, заключенном в сентябре 2021-го.

По двум маршрутам — через Австрию и через Сербию — Будапешт надеется получить 4,5 миллиарда кубометров газа. «С учетом того, что вся Европа переживает сейчас энергетический, а точнее газовый, кризис, очень важным было заключение долгосрочных контрактов. Благодарим за то, что мы их подписали», — сказал Орбан во время встречи с Путиным. Глава правительства Венгрии также добавил, что хотел бы достигнуть цели повышения объема поставок. Путин в свою очередь указал, что газовый договор до 2036 года обеспечивает Венгрии покупку газа дешевле, чем в Европе.

В конце августа 2021 года Венгрия и Россия договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Согласно договоренностям, «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию. В силу договоренности вступили с 1 октября.

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Платон Щукин
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