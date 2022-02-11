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Байдену назвали последствия санкций против энергетического сектора России

Экс-чиновник США заявил, что лишь машина времени поможет Байдену вытеснить РФ с рынка газа
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Michael Reynolds/ Globallookpress.com

Бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон назвал последствия, который ждут президента США Джо Байдена в случае введения санкций против энергетического сектора России. По мнению экс-чиновника, администрация Соединенных Штатов не сможет компенсировать дефицит энергоносителей на мировом рынке, а вытеснить с лидирующих позиций российский газ поможет только машина времени, передает РИА Новости.

Ситтон отметил, что в случае введения рестрикций американскому лидеру придется вернуться на 20 лет назад и начать бурение всех запасов нефти в США, при этом заставить Канаду и Венесуэлу также нарастить добычу. Лишь в этом случае появится возможность заменить российские нефть и газ.

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«Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, — это машина времени. Таким образом, если подходить реалистично, на сегодняшний день нет способа сделать это», — подчеркнул бывший чиновник.

Ситтон указал, что подобная задача потребует миллиардных инвестиций и многих лет работы. При этом он убежден, что даже если Саудовская Аравия или Кувейт нарастят нефтяное производство, им не удастся компенсировать российскую долю на мировом рынке.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что дополнительные доходы российского бюджета от высоких цен на нефть в этом году могут составить порядка 65 миллиардов долларов. По оценкам экономистов, в этом году цены должны будут оставаться на уровне 90 долларов за баррель. Если они вырастут до 100 долларов, это может принести дополнительные 80 миллиардов долларов из-за дорогого сырья.

Марина Совина
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