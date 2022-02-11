В Москве произошла массовая драка мигрантов

Полиция задержала двух человек после массовой драки на западе Москвы. Об этом в пятницу, 11 февраля. со ссылкой на столичное управление МВД сообщает ТАСС .

По данным полиции, информация о происшествии на улице Екатерины Будановой поступила в дежурную часть вечером 10 февраля. Выяснилось, что в конфликте участвовало не менее 10 мигрантов из стран ближнего зарубежья. В ходе потасовки применялись биты и палки. Большинство участников драки успели разбежаться до приезда нарядов полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Выясняются обстоятельства конфликта и личности всех участников драки.

Ранее 11 февраля сообщалось, что в Москве при задержании пьяных мигрантов пострадали двое полицейских.