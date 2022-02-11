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Собянин оценил нагрузку на московские больницы

Мэр Собянин назвал рекордным количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19

Фото: Максим Мишин / Агентство «Москва»

За прошлую неделю количество контактов врачей с пациентами с ОРВИ и COVID-19 составило 780 тысяч раз — это рекордные цифры за всю историю городского здравоохранения. Так нагрузку на московские больницы оценил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По словам градоначальника, московская медицина справляется с такой беспрецедентной нагрузкой. Врачи принимают пациентов почти без очередей, горожане без проблем могут дозвониться до скорой и неотложной помощи. Кроме того, в экстренных случаях бригада медиков приезжает в течение 11-12 минут.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве прошел пик заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса. В городе на прошлой неделе число новых случаев COVID-19 снизилось на шесть процентов. Мэр столицы прогнозирует еще более существенное снижение числа заболевших на этой неделе.

Вместе с тем он рассказал, что, по аналогии с другими европейскими городами, подъем заболеваемости COVID-19 в Москве длился три-четыре недели. Увеличение числа новых случаев коронавируса в пятницу, 11 февраля, связано с изменением методики учета, уточнил градоначальник.

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Юлия Ямпольская
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