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Двое ограбивших магазин в Подмосковье находились в России нелегально

Двое приезжих, убивших кассира в магазине Подмосковья, были нелегальными мигрантами

Кадр: СК РФ

Следователи установили, что лишь двое приезжих из Таджикистана, которые ограбили магазин в Подмосковье и убили кассира, находились в стране законно. Двое других были нелегальными мигрантами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данному факту в рамках расследования будет проведена проверка и дана оценка работе должностных лиц, ответственных за соблюдение миграционного законодательства.

Дело поставили на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее сообщалось, что четверых задержанных обвинили в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

9 февраля 2022 года двое мужчин в балаклавах, вооруженные топорищами, ворвались в магазин, избили директора, ее супруга и продавца-кассира. Из сейфа грабители забрали 71 тысячу рублей. На улице их ждали двое сообщников.

От полученных травм кассир скончалась на месте. Директора и ее супруга госпитализировали с множественными ранениями. Подозреваемых задержали по горячим следам.

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Мария Рубникович
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