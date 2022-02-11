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Один из ограбивших магазин в Подмосковье ранее работал в этой же сети

Налетчики, убившие кассира магазина в Подмосковье, признались в еще двух ограблениях

Кадр: СК РФ

В Истре следователи предъявили обвинение четырем приезжим из Таджикистана, ограбившим продуктовый магазин в селе Новопетровское и убившим кассира. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что один из налетчиков ранее работал в продуктовом магазине этой же сети, поэтому был осведомлен о внутренних процессах работы. В ходе допроса грабители признались в еще двух разбойных нападениях, совершенных ими в Истринском городском округе.

Четверых задержанных обвинили в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Следователи обратились в суд с ходатайством об их заключении под стражу.

9 февраля 2022 года двое мужчин в балаклавах, вооруженных рукоятками от топора, ворвались в магазин, избили директора, ее супруга и продавца-кассира. Из сейфа грабители забрали 71 тысячу рублей и скрылись.

От полученных травм кассир скончалась на месте. Директора и ее супруга госпитализировали с множественными ранениями. Подозреваемых задержали по горячим следам.

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Мария Рубникович
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