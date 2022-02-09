Полиция установила личности ограбивших магазин в Подмосковье мигрантов

В подмосковной Истре полиция установила личности и задержала граждан Таджикистана и Киргизии, ограбивших магазин в селе Новопетровское и убивших продавщицу. В прошлом мигранты работали в частных строительных организациях. Об этом в среду, 9 февраля, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

Налетчики в возрасте от 26 лет до 41 года ворвались в продуктовый магазин с деревянными рукоятками от топора и забрали из сейфа 96 тысяч рублей. По горячим следам их задержали сотрудники уголовного розыска главного управления МВД России по Московской области и их коллеги из отдела МВД России по Истре.

Нападавшие убили продавщицу

Ограбление произошло ночью 9 февраля в селе Новопетровское Истринского района Московской области. Двое мужчин в масках забежали в продуктовый, где находились кассир и директор магазина.

Злоумышленники избили женщин и забрали ключи от сейфа, похитив 96 тысяч рублей

На кадрах с камер наблюдения, установленных в помещении, видно, как мужчины перешагивают через лежащую без сознания сотрудницу и проходят в служебное помещение, где хранятся деньги. Засунув купюры в карманы, налетчики сбежали.

От полученных ранений 51-летняя кассирша скончалась до прибытия скорой, а директора магазина госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Двое нападавших ждали на улице

Полиция установила, что преступников было четверо. Пока двое грабили магазин, еще двое находились на улице.

Один стоял около магазина и следил за обстановкой, а другой сидел за рулем припаркованного неподалеку автомобиля.

Сбегая с места преступления, они увидели мужа директора магазина, который приехал забрать жену с работы. Злоумышленники избили мужчину и прокололи колеса его автомобиля, после чего скрылись с места преступления. Пострадавшего, как и его супругу, доставили в больницу с многочисленными травмами.

По факту нападения возбуждено уголовное дело

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. Их удалось задержать по горячим следам.

В управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области возбудили уголовное дело по части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия, изъяли улики, допросили свидетелей и подозреваемых, провели обыски по местам жительства налетчиков. Назначен ряд экспертиз.

В ближайшее время налетчикам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Сотрудники СКР намерены также проверить законность нахождения задержанных на территории России и дать оценку контролю за их пребыванием в Подмосковье.

Ход расследования поставили на контроль в прокуратуре Московкой области. Также в надзорном ведомстве добавили, что из кассы было похищено не 96, а 70 тысяч рублей.

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