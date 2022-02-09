Опубликовано видео вооруженного грабежа магазина под Истрой

Опубликовано видео, на котором двое неизвестных, вооруженных дубинками, ограбили магазин в подмосковной Истре. Материал в среду, 9 февраля, обнародовал Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видно, как мужчины в масках и с топорищами без лезвия ходят мимо лежащего на полу человека. Грабители обчистили кассу, а потом и сейф.

Ранее сообщались детали грабежа, который произошел в ночь на 9 февраля — преступники избили кассира, женщина умерла. Предварительно известно, что пока двое грабителей орудовали внутри магазина, еще двое преступников ждали их на улице.

Забрав из кассы деньги, грабители вышли на улицу. Там преступники избили мужа управляющей, который приехал забрать супругу с работы, и скрылись.

Банду задержали, преступниками оказались приезжие из Таджикистана и Киргизии, в прошлом они работали на разных строительных объектах.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой») и части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть»).

