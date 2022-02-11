Охранник притворявшегося сыном богача афериста подал в суд на Netflix

Бывший работник израильского мошенника Шимона Хаюта, который притворялся сыном богача, подал в суд на стриминговый сервис Netflix. Об этом сообщает портал LadBible со ссылкой на адвоката мужчины.

Польский юрист Джоанна Парафьянович (Joanna Parafianowicz) представляет интересы охранника Хаюта Питера, имя которого фигурирует в документальном фильме Netflix Tinder Swindler («Аферист из Tinder»). Картина повествует об аферисте, который выдавал себя за Саймона Левиева в приложении знакомств Tinder, и обманным путем получал деньги от десятка женщин.

Согласно кадрам из фильма, телохранитель Питер участвовал в махинациях Хаюта, однако не понес никакого наказания за свои действия. Адвокат Парафьянович заявила, что создатели Tinder Swindler не связывались с ее клиентом для обсуждения деталей истории и целенаправленно представили Питера в картине в негативном свете.

«Никто не имеет права лишать человека основных прав, в том числе права на защиту персональных данных. Фильм не повествует реальную историю моего клиента, который никогда не был связан с бизнесом Саймона, — подчеркнула она. — Однако теперь многие зрители считают его таким же мошенником, поскольку Netflix показали свою картину произошедшего».

По словам юриста, выход «Афериста из Tinder» отрицательно сказался на репутации ее подопечного, из-за чего у него появились проблемы с психикой. «Питер неожиданно обрел ненужную популярность и потерял конфиденциальность, поэтому более не сможет работать охранником!» — заключила женщина.

Ранее стало известно, что документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах.