Затравленная за лишний вес женщина стала моделью и начала зарабатывать миллионы

Затравленная из-за лишнего веса женщина стала успешной плюс-сайз-моделью и начала зарабатывать миллионы рублей. Соответствующую историю публикует The Sun.

33-летняя британка Даниэль Гардинер (Danielle Gardiner) рассказала, что значительно поправилась во время и после беременности в 22 года, из-за чего окружающие начали регулярно критиковать ее внешность. Героиня материала была закомплексованной и неуверенной в себе, годами пыталась похудеть и избегала контактов с людьми.

Когда ее сыну исполнилось пять лет, женщина увидела в Facebook рекламу семинара об уверенности в себе от компании Miss Curvaceous UK, которая сотрудничает с плюс-сайз-моделями, и подала заявку на участие. «Семинар научил меня любить себя. Я поняла, что красота принимает разные формы и размеры. Я почувствовал прилив вдохновения впервые за многие годы», — призналась она.

Позже Гардинер приняла участие в конкурсе за звание «Мисс Пышные формы Великобритании» и начала публиковать в Instagram фотографии, на которых позирует в нижнем белье. По словам модели, тогда она впервые была довольна тем, как выглядит.

Популярность женщины росла, и со временем ей начали предлагать сотрудничество такие бренды одежды, как Boohoo, Pretty Little Thing и Missguided. «Я перестала бояться камеры и работала моделью в рекламе нижнего белья, демонстрируя свои крупные бедра, растяжки и целлюлит. Тогда я поняла, что могу сделать карьеру. У меня появилось больше подписчиков в социальных сетях, я вдохновляла других полных женщин», — призналась она.

Гардинер подчеркнула, что некоторые хейтеры до сих пор пишут о том, что она не годится в модели. Однако женщина игнорирует негативные комментарии, поскольку благодаря своей фигуре зарабатывает от 10 тысяч до 15 тысяч фунтов стерлингов в месяц (от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей).

«Мне платят целое состояние за то, что я толстая. Я бы не работала моделью и не имела бы 128 тысяч подписчиков в Instagram, если бы была стройной. В индустрии много худых моделей, я бы просто не выделялась среди них», — заключила британка.

В декабре 2021 года полная девушка стала моделью и разбогатела в отместку травившим ее хейтерам. 28-летняя Джесс Меган (Jess Megan), на Instagram-аккаунт которой подписаны более полумиллиона человек, приложила много усилий, чтобы похудеть, пока не поняла, что стройность не поможет ей полюбить свое тело. Тогда героиня материала решила «принять себя такой, какая она есть».